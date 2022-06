Corrida de S. João de Braga corre-se depois da sardinhada

A corrida de São João de Braga regressa às ruas da cidade dos arcebispos no dia seguinte ao feriado, no sábado.

A Corrida de São João de Braga realiza-se este ano um dia após o feriado de São João, ou seja, a 25 de junho. A oportunidade é boa para desgastar parte das calorias das sardinhas e da broa, numa corrida de 12 quilómetros ou numa caminhada de cinco pelas ruas da cidade dos arcebispos. A partida está marcada para às 21h30 de um sábado, na Avenida João Paulo II. Haverá serviço de guarda-roupa e a organização fez parcerias com a CP com viagens de comboio de ida e volta por dois euros, com partidas do Porto e nas linhas de Braga, Marco de Canaveses, Guimarães e Aveiro.