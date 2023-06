Corrida das Fogueiras: dar à perna pela sardinhada

A corrida é noturna, há fogueiras no percurso, o público é entusiasta e há sardinhada e vinho no final. A 42.ª edição da emblemática Corrida das Fogueiras, em Peniche, continua em brasa e deixou água na boca para mais.

A Corrida das Fogueiras-Professor Nuno Bello, corrida no passado sábado, conjuga um menu irrecusável para o freguês habitual. Um percurso rápido, com uma extensão incomum de 15 quilómetros, corrido à noite, na típica península de Peniche. O percurso é pontuado pelo encanto de 27 fogueiras para aquecer o ânimo e por uma sardinhada com 3,5 toneladas de peixe, regada com 500 litros de vinho. Os números de uma das mais populares provas do calendário nacional são sedutores e não admira que o limite de seis mil inscrições tenha esgotado a um mês da corrida.

O diretor de prova, Nélson Correia, acredita que o número pode ainda ir mais além. "Recusamos muitas inscrições e acredito que a participação poderia ter ido aos dez mil. Nas futuras edições o Município de Peniche terá de avaliar a tomar uma decisão política. Da nossa parte, da parte do organizador, julgo que sim", explicou.

A edição deste ano estreou uma variante para crianças, a Corrida das Fogueirinhas Kids, numa estratégia de crescimento a que se juntou a caminhada de cinco quilómetros, no ano 2000.

Como em todas as provas, há aqui e ali algumas dores de crescimento. As deste ano fizeram-se sentir na zona da meta, com alguma confusão na entrega da medalha, água e fruta. O organizador explicou o sucedido: "Não vou esconder, houve um erro por parte da organização. Os participantes da caminhada quiseram esperar na meta pelos familiares e amigos que estavam a fazer a corrida e invadiram o recinto. Quando começou a terminar o grosso dos atletas da corrida gerou-se uma situação complicada. Admitimos este problema e não voltará a acontecer", confessou Nélson Correia.

Relativamente à questão competitiva - sim porque nestas coisas também há quem lá vá para lutar pela vitória e não só pelo arraial- o destaque vai para o marroquino Said Ameqrane (Academia do Porto), com uma vitória bem folgada sobre Roberto Ladeiras (GFD Running). Nas mulheres, Carla Martinho (RD Águeda) não deu hipótese, conseguindo cavar uma vantagem de cerca de dois minutos para a colega de equipa Joana Fonseca (classificações do pódio em baixo).

Os números Corrida das Fogueiras

6000 inscrições entre caminhada e corrida.

2829 atletas na meta, nos 15 quilómetros.

3,5 toneladas de sardinha: cerca de 350 mil sardinhas.

500 litros de vinho.

1600 pães.

27 fogueiras espalhadas pelo percurso de 15 quilómetros

3 camiões carregados com madeira para alimentar as fogueiras.

30 fogareiros para assar sardinhas.

14 quilos de carvão.

55 crianças na edição inaugural do Fogueirinhas Kids.

42 edições de uma prova com edição inaugural em 1980.

1 camião palco com animação de um DJ.

Classificações (2829 atletas na meta)

Masculinos (1933 atletas na meta)

1.º Said Ameqrane (Academia do Porto) 00:47:08 (marroquino

2.º Roberto Ladeiras (GFD Running) 00:48:09

3.º Bruno Lourenço (GFD Running) 00:49:27

Femininos (896 atletas na meta)

1.ª Carla Martinho (RD Águeda) 00:52:32

2.ª Joana Fonseca (GFD Running) 00:54:37

3.ª Kcénia Bougrova (Run Tejo-Prevent Sprain) 00:55:54