Corrida da Mulher volta a Lisboa e ajuda no rastreio do cancro da mama

A Corrida da Mulher, que já recolheu cerca de um milhão de euros para comprar equipamentos de rastreio do cancro da mama para a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), volta a Lisboa no dia 14.

"Esta é uma prova que aposta no reforço de meios que ajudam no rastreamento desta doença. Já contribuímos com cerca de 900 mil euros para compra de equipamento. É um número que nos orgulha enquanto instituição, que dá sentido à nossa existência enquanto clube e que nos responsabiliza enquanto instituição promotora de boas práticas", disse esta quinta-feira o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia.

Com cerca de cinco quilómetros, a "Corrida Solidária EDP Lisboa, a Mulher e a Vida" vai este ano para a sua 17.ª edição e promete reunir milhares de atletas amadores e profissionais em 14 de maio, pretendendo sensibilizar a população para a importância do rastreio do cancro da mama.

"Os cancros de mama são traiçoeiros, especialmente se a prevenção lhes for protelada por burocracias de um sistema de saúde sobrecarregado. A Liga supre muitas das carências do Estado e nós ajudamos a Liga neste seu propósito", salientou o dirigente do Maratona Clube.

De acordo com Carlos Moia, o cancro da mama corresponde à segunda causa de morte por cancro entre as mulheres, ressalvando que as dificuldades da LPCC aumentaram "substancialmente desde a pandemia".

"Ficaram por realizar cerca de 450 mil rastreios no primeiro ano da pandemia, bem como largos milhares de exames complementares de diagnóstico. São números preocupantes, e é também por eles que estamos com a Liga, hoje, aqui, como estivemos desde a nossa primeira edição em 2006", lembrou.

Apesar de, no total das 16 edições já concretizadas, o Maratona Clube de Portugal ter angariado "perto de um milhão de euros", o organismo deseja que o valor doado aumente todos os anos.

"É por tudo isto que mais do que uma prova de lazer, cada inscrição representa um ato cidadania no apoio à prevenção desta doença. É verdade que a resposta em cada ano tem sido exemplar e este ano, mais uma vez, deveremos esgotar nos próximos dias as inscrições disponíveis", observou.

As inscrições podem ser feitas no sítio oficial da Internet do evento (https://mulher.inscricoes.maratonaportugal.com/) e têm um custo de 15 euros. As mulheres e os homens que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de doença oncológica ficam isentos de pagamento.

"Só podemos dar este apoio à Liga por mérito e com a ajuda dos nossos patrocinadores. Sem eles nada disto seria possível e é justo dedicar-lhes esta palavra, porque todos eles têm uma preocupação social", acrescentou.