Corrida da Liberdade a prova de estrada com um aroma de tartan

José Azevedo foi o vencedor de uma corrida de estrada que levou os participantes a dar uma volta na pista de tartan do Estádio Vieira de Carvalho, na Maia

José Azevedo (Atlético Clube da Póvoa) e Helena Santos (OPraticante.pt), foram os vencedores da sexta edição da Corrida da Liberdade, realizada no passado domingo de manhã, na Maia. Ambos os atletas cortaram a meta com uma vantagem confortável sobre a concorrência, com um tempo de 35"42"" e 46"45"", respetivamente

O evento contou com 224 atletas na meta na variante de 10 quilómetros e ainda mais algumas centenas na caminhada de cinco quilómetros. A corrida, que pretende celebrar "a liberdade e a democracia" teve ainda a particularidade de levar o pelotão por uma volta na pista de tartan do Estádio Vieira de Carvalho.

Classificações (total de 224 atletas na meta)

Masculinos

1.º José Azevedo (Atlético Clube Póvoa) 00:35:42

2.º Carlos Monteiro (Retorta Quinta das Arcas) 00:36:14

3.º Patrício Castro (At. Clube Vale S. Martinho) 00:36:40

Femininos

1.ª Helena Santos (OPraticante.pt) 00:46:45

2.ª Margarida Olivereira (MSS Contabilidade Trail Team) 00:48:11

3.ª Marlene Ferreira (NBA Barrosas) 00:49:19