Correr pela paz numa prova gratuita

A Corrida pela Paz realiza-se em três pontos do país e as inscrições são gratuitas

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Atividade Física / Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, o Instituto Português do Desporto e Juventude vai organizar a Corrida Pela Paz 2022. O simbólico evento realiza-se em 9 e 10 de abril (sábado e domingo), em três pontos do país: Leça da Palmeira (sábado), e no Centro Nacional do Jamor e Pista de Atletismo de Faro (domingo).

As inscrições para a corrida e caminhada de cinco quilómetros são gratuitas, mas a inscrição é obrigatória em www.beactiveportugal.ipdj.pt

A organização pede aos participantes para se equiparem com camisolas brancas e a levarem a sua própria água. Nos eventos realizados no Jamor e em Faro irá decorrer uma recolha de bens solidários que serão entregues a instituições de solidariedade social.

Esta iniciativa vai ser dinamizada ainda com outras iniciativas em diversos pontos do continente e das regiões autónomas da Madeira e Açores, incluindo ainda os múltiplos Centros de Marcha e Corrida da Federação Portuguesa de Atletismo.