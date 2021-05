Correr 24h00 na Serra da Estrela para reflorestar

Atleta de trail Armando Teixeira vai correr 24h00 na Serra da Estrela e espera fazer entre 70 a 90 quilómetros. Cada quilómetro vai valer uma árvore para um projeto de reflorestação na zona.

Começou agora o desafio de 24h00 a correr sem parar de Armando Teixeira, na Serra da Estrela. Se tudo correr bem, o atleta natural de Matosinhos terminará amanhã, domingo, às 16h00, com 70 a 90 quilómetros e terá somado um desnível positivo acumulado entre os 19 e os 24 quilómetros, o equivalente a ter subido a Serra da Estrela cerca de dez vezes.

O desafio "Vertical Sense Ride 4 Challenge" é um projeto com a participação da Junta de Freguesia de Alvoco, a marca de equipamento desportivo Salomon, e as entidades oficiais que geram o Parque Natural. Por cada quilómetro percorrido por Armando Teixeira, será doada uma árvore.

O trilho é o mesmo do "Quilómetro Vertical" do "Serra da Estrela Grande Trail", num trilho de 3,7 quilómetros de extensão e que sobe 1000 metros na vertical. "É um dos quilómetros verticais mais difíceis do país, não só pelo desnível, que em algumas partes, chega aos 20%, como pela tecnicidade do percurso. A distância vai depender muito das condições meteorológicas", contou Armando Teixeira a OJOGO na véspera. O destacado atleta chegou a representar Portugal na modalidade e tem grande experiência nas ultradistâncias, tendo participado naquela que é considerada a prova mais dura do mundo de 100 milhas (160 km) da Ronda Del Cims, em Andorra.

"Vou fazer o percurso sozinho, mas conto com a equipa de apoio e será possível acompanhar com câmaras, drones e com o live tracking do GPS", explicou. O atleta de 46 anos, licenciado em treino desportivo, admite, contudo, que a preparação não foi a ideal: "Não foi a mais adequada devido à pandemia. Moro longe da montanha e as restrições de circulação impediram-me de treinar em altitude. Fiz trabalho de ginásio, bicicleta e um estágio de três dias na Madeira. Seja como for, a natureza deste desafio acaba por ser mais mental. Em termos de equipamento escolhi as sapatilhas Sense Ride 4, adequam-se a este desafio e são equilibradas. Posso usar mais de um par, vai depender das condições meteorológicas".

Quem quiser contribuir para este projeto de reflorestação pode fazê-lo em kmvertical.pt. À hora de publicação desta notícia havia donativos para 113 árvores.