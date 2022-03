Contas da Federação Portuguesa de Atletismo aprovadas por unanimidade

Novo orçamento do organismo, contudo, mereceu uma abstenção da APOPA. Sessão serviu também para distinguir associações regionais e atribuir certificados a clubes

A assembleia geral da Federação Portuguesa de Atletismo aprovou este sábado, por unanimidade, o relatório e contas de 2021, dando também parecer positivo ao orçamento para 2022, numa sessão magna com todos os associados efetivos e extraordinários.

Se o relatório do ano passado foi aprovado de forma unânime, o novo orçamento mereceu uma abstenção, protagonizada pela Associação Portuguesa de Organizadores de Provas de Atletismo (APOPA).

A sessão serviu ainda para distinguir as associações regionais com mais filiados e atribuir certificados a clubes com mais atletas filiados. A categoria ouro distinguiu o Juventude Ilha Verde, Os Belenenses, o Juventude Vidigalense, o Benfica e o Sporting, com outros agraciados com prata e bronze.