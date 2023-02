Confirmado: Cátia Azevedo e Arnaudov falham Europeus de pista coberta

Redação com Lusa

Tanto a quatrocentista como o lançador de peso não competiram no passado fim de semana em Pombal, nos Campeonatos de Portugal, e hoje, na atualização do ranking, já aparecem com a indicação de que renunciam ao evento, marcado para Istambul, de 3 a 5 de março.

Os atletas olímpicos Cátia Azevedo e Tsanko Arnaudov são baixas confirmadas na delegação portuguesa para os Campeonatos da Europa de pista coberta, para que estavam qualificados através de posição no ranking de acesso a Istambul'2023.

Arnaudov, de 30 anos, esteve inscrito em algumas provas este ano, mas acabou por não competir. Ao colocar desde já fim à época de inverno, a sua vaga acabou por contribuir para o acesso de Francisco Belo, que na listagem de hoje aparece como o último atleta apurado.

O lançador, de origem búlgara, tem como melhor feito em pista coberta o quarto lugar nos Europeus que se disputaram em 2017, em Belgrado. Ao ar livre, foi bronze nos Europeus de 2016.

Cátia Azevedo, recordista nacional de 400 metros, iria competir pela terceira vez em Europeus 'indoor', após as edições de 2019 e 2021. Campeã ibero-americana em 2018, já foi por duas vezes olímpica.

Em 2013, ainda correu no Nacional de Clubes, triunfando tanto na fase de apuramento como na fase final, ao serviço do Sporting.