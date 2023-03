"Concilio o desporto com o quinto ano de Medicina, as minhas adversárias são profissionais"

Mariana Machado quer recorde pessoal na segunda oportunidade.

Mariana Machado foi, esta quinta-feira, a última das repescadas para a final dos 3.000 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, acabou desiludida com a sua marca, mas esperançosa em conseguir melhorá-la na sexta-feira.

"Gostava de ter corrido mais rápido, mas tenho de estar orgulhosa porque concilio a minha vida desportiva com o quinto ano de Medicina, no qual estou a fazer estágio atualmente, enquanto as minhas adversárias são quase todas profissionais. Espero, amanhã [na sexta-feira], voltar ainda mais forte. Tive esta oportunidade de voltar a correr aqui, espero que seja abaixo dos 09.00 minutos", afirmou a atleta do Sporting de Braga.

Logo imediatamente após a sua série, na qual foi oitava, em 09.07,78 minutos, a jovem Mariana Machado, de 22 anos, tinha lamentado o ritmo lançado pelo trio composto pela alemã Konstanze Klosterhalfen, pela finlandesa Camila Richardsson e pela britânica Hannah Nuttall.

Consumada a repescagem, com a terceira e última vaga da repescagem, Mariana Machado festejou a qualificação para a final.

"Estou muito contente por ter este lugar na final. Era o primeiro objetivo que tinha, passar e estar entre as melhores da Europa. Apesar de a marca não ter correspondido às minhas expectativas, consegui, assim, por um bocadinho, como a última das repescadas, mas é porque merecia e porque mereço", vincou.

A atleta do Sporting de Braga, de 22 anos, chegou a Istambul'2023, aos seus segundos Europeus "indoor" com a 12.ª marca do ano (08.59,69 minutos), ligeiramente acima do seu recorde pessoal (08.59,69 minutos), que remonta a 2021.

O recorde nacional dos 3.000 metros foi fixado em 08.36,79 minutos desde 17 de fevereiro de 2002, por Carla Sacramento, numa distância em que Portugal já conquistou três medalhas de ouro, duas por Fernanda Ribeiro, em Paris'1994 e Estocolmo'1996, e outra por Sara Moreira, em Gotemburgo'2013.

Mariana Machado, filha de Albertina Machado, que foi sétima nos 10.000 metros em Seul'1988 e nos Mundiais Roma'1987, vai voltar à pista da Ataköy Arena, em Istambul, na sexta-feira, às 20:18 locais (17:18 em Lisboa), para disputar a final.