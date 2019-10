Comité Paralímpico mantém localização das maratonas

O Comité Paralímpico Internacional não irá acompanhar o Olímpico na mudança do local das maratonas de Tóquio'2020 devido ao calor.

O Comité Paralímpico Internacional (IPC) não irá acompanhar o Olímpico na mudança do local das maratonas de Tóquio'2020 devido ao calor, porque as temperaturas em setembro são mais baixas, anunciou esta quinta-feira o organismo.

O Comité Olímpico Internacional (COI) comunicou há duas semanas que iria realizar as maratonas e as provas de marcha em Saporo, no norte do Japão, alegando preocupações com o calor, numa decisão que irritou as autoridades de Tóquio.

O presidente do IPC, Andrew Parsons, considerou como "improvável" as maratonas paralímpicas saírem de Tóquio, para onde estão programadas decorrer em 6 de setembro de 2020, com a primeira partida às 6h30, para reduzir o impacto do calor.

Os Jogos Paralímpicos decorrem de 25 de agosto a 06 de setembro e os Jogos Olímpicos de 24 de julho a 09 de agosto, em Tóquio. Normalmente, o programa de ambos os eventos decorrem nos mesmos locais, mas não são obrigados a fazê-lo.