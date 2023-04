Comité Olímpico de Portugal homenageia Pedro Pichardo: "Gratidão e reconhecimento"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Atleta recebeu a "porta" que distingue os atletas que subiram ao mais alto lugar do pódio em Jogos Olímpicos, depois de Carlos Lopes, Nelson Évora e Fernanda Ribeiro

O campeão olímpico Pedro Pichardo, vencedor da prova de triplo salto em Tóquio2020, foi hoje homenageado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) com a entrega de uma peça artística, em Setúbal, anunciou a entidade.

Pichardo foi o quarto campeão olímpico português a receber a porta de homenagem do COP, que distingue os atletas que subiram ao mais alto lugar do pódio em Jogos Olímpicos, depois de Carlos Lopes, Nelson Évora e Fernanda Ribeiro.

"Gostaria de agradecer ao Comité Olímpico e à Câmara de Setúbal pelo apoio que me têm dado. Agradeço ao Telmo Guerra [autor da obra de arte], que fez a porta, em nome da minha família. Estou muito feliz pela porta, é muito bonita", afirmou Pedro Pichardo, em declarações divulgadas em comunicado pelo COP.

A cerimónia de entrega da porta com a cara de Pichardo gravada teve lugar no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, local de treino do atleta luso, de origem cubana, que tem 29 anos.

"Esta porta significa um sentimento de gratidão e de reconhecimento por aquilo que tu tens feito pelo desporto nacional e por Portugal. Esta é a nossa forma muito simples de te agradecer e de testemunhar esse agradecimento através da porta", lançou José Manuel Constantino, presidente do COP.

O responsável acrescentou que se trata também uma forma de "reconhecimento à família Pichardo, que escolheu Portugal para viver, para que o seu filho possa desenvolver a sua atividade desportiva ao mais alto nível", manifestando a satisfação do COP com o trabalho desenvolvido pelo atleta.

Por seu turno, Diana Gomes, presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, reforçou o agradecimento a Pedro Pichardo "por tudo aquilo que deu ao desporto" e apontou ao futuro: "Tal como a porta simboliza, as portas abrem-se, há caminhos novos, mas eu sei que tu vais continuar este caminho, que ainda tens muito para nos trazer".

As portas que estão a ser entregues são uma obra artística do português Telmo Guerra, natural da Covilhã, mas emigrante na Suíça desde 2012.

Na homenagem, em representação da Câmara Municipal de Setúbal esteve Pedro Pina, vereador da Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude, que reforçou o "valor simbólico das portas nas vidas das pessoas", e deixando a garantia que a cidade do Sado vai continuar a apoiar Pichardo e a sua família.

Pedro Pichardo é um dos cinco campeões olímpicos lusos, tendo integrado a lista em Tóquio2020, onde também figuram Carlos Lopes (maratona), em Los Angeles1984, Rosa Mota (maratona), em Seul1988, Fernanda Ribeiro (10.000 metros), em Atlanta1996, e Nélson Évora (triplo salto), em Pequim2008.