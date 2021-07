Cinco portugueses avançam para as finais no Europeu sub-23

Isaac Nader, que quase fez mínimos olímpicos há um mês, chegou a Tallin no grupo dos favoritos, já que tem a quarta marca entre os inscritos nos 1500 metros.

A maioria dos 13 atletas portugueses que competiu na jornada inaugural do Europeu de sub-23, em Tallin, passou a ronda em que estiveram envolvidos, destacando-se a passagem à final de cinco lusos que estiveram esta quinta-feira em ação.

Isaac Nader e Nuno Pereira, nos 1.500 metros, Carlos Pitra, no salto com vara, Laura Taborda, nos obstáculos e Emanuel Sousa, no lançamento do disco, também passaram à final, enquanto outros três lusos asseguraram a progressão para as meias-finais da competição, que decorre na capital da Estónia até domingo.

Isaac Nader, que quase fez mínimos olímpicos há um mês, chegou a Tallin no grupo dos favoritos, já que tem a quarta marca entre os inscritos. Não desiludiu e ganhou a sua série, em 3.44,37 minutos, a melhor marca desta fase.

Correndo noutra de três séries, Nuno Pereira foi terceiro, com 3.45,15, apurando-se também diretamente para a final de sábado. Nuno Pereira foi campeão europeu de 800 metros há dois anos, no escalão sub-20.

Carlos Pitra foi um dos 12 apurados para a final no salto com vara, passando 5,20 metros à segunda tentativa e sendo 10.º no conjunto das duas séries. Falhou a primeira tentativa a 5,35, mas, entretanto, a prova foi suspensa pois estavam encontrados os 12 finalistas.

Em bom plano também esteve o discóbolo Emanuel Sousa, que atirou a 57,31 metros, o que lhe permitiu ser sexto na jornada e repescado para a final.

Nos 3.000 metros obstáculos femininos, destaque para Laura Taborda, que conseguiu o apuramento direto para a final ao ser quinta classificada com a marca de 10.06,42 minutos, um recorde pessoal para a atleta melhorado em mais de nove segundos. Noutra série, Bárbara Neiva não foi além do 15º lugar com a marca de 10.39,51 minutos, longe do apuramento para a final.

Na final direta dos 10.000 metros, Luís Oliveira foi 18.º, com 31.08,24 minutos.

Quanto aos atletas que passaram às meias-finais, o destaque vai para Ericsson Tavares, que ganhou a sua eliminatória e melhorou nos 400 metros de 47,02 para 46,61, marca que foi a sétima no conjunto das cinco eliminatórias. Para as meias-finais também segue João Coelho, segundo na sua corrida com 46,85.

Outra atleta apurada para as meias-finais é Fatoumata Diallo, quarta na sua série de 400 metros barreiras, com 59,60, 23º tempo entre as 37 concorrentes às cinco séries. Passavam às meias-finais as quatro primeiras de cada série mais quatro tempos.

Quanto a Yuben Munary não ficou apurado para as meias-finais de 400 metros barreiras, mas sai com um novo recorde pessoal de 51,94. Conseguiu o 21.º tempo entre os 31 concorrentes, mas, neste caso, só eram apurados para as meias-finais 16 atletas.

Também pelo caminho ficou Ivanilda Lopes, 16.ª no disco com 48,27, a quatro metros precisos do seu recorde pessoal e a cerca de dois metros e meio da marca da última apurada para a final (50,74).

Na última prova da tarde, as meias-finais de 100 metros esteve André Prazeres, para ser quinto na segunda série em 10,36 segundos, recorde pessoal, mas que só deu para ser quinto classificado.

Só se apuravam os dois primeiros de cada série e os dois mais rápidos - André Prazeres fez melhor que os segundos classificados das primeira (10,45) e terceira séries (10,40), mas ficou fora da final, apesar de ter o sexto tempo entre todos.