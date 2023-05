Chuva, lama, vento e nevoeiro marcaram Ultra Blue Island by Azores Trail Run

Na edição de 2023, 43% dos atletas participantes eram estrangeiros. Da Austrália ao Brasil, passando pela Ucrânia, estiveram presentes 35 nacionalidades.

Confirmando a ideia de que sobre o clima dos Açores, a única certeza que existe é a de que não existem certezas nenhumas, a nona edição do Ultra Blue Island by Azores Trail Run, que decorreu no Faial, ficou marcada pela chuva, lama, vento e nevoeiro. O que obrigou mesmo a que fossem alterados os percursos das provas intermédias de 65 e 42 quilómetros.

Na meta, uma vez mais instalada no Vulcão dos Capelinhos, os primeiros atletas da Whalers Great Route em masculinos e femininos foram os portugueses Pedro Fernandes (15:42:40) e Luz Paulo (21:43:25). A Ultra Blue Island foi ganha pelo português Michael Gonçalves (07:33:11) e pela espanhola Dominique Mechgelen (07:38:08). Na maratona, o açoriano Dário Moitoso, foi o mais rápido, com 04:05:17, com Odete Braga (05:43:32) a vencer em femininos. No Ten Volcanoes Trail, venceram o espanhol Álvaro Lorca (02:15:20) e a checa Barbora Jurová (03:14:45), enquanto que na Family Race venceram José Baptista (00:48:34) e Sara Ataíde (01:09:57).

