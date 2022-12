Chineses voltam a dominar 41.ª Maratona Internacional de Macau

Pelo terceiro ano consecutivo, a prova não contou com atletas vindos do estrangeiro, contando apenas com maratonistas convidados da China continental.

Os atletas da China Guan Yousheng (masculinos) e Li Meizhen (femininos) venceram hoje a 41.ª edição da Maratona Internacional de Macau, evento que não contou com a participação de atletas estrangeiros, anunciou a organização.

Na prova masculina, Guan cortou a meta com o tempo de 02:19.03 horas, seguido pelos compatriotas Li Bo (02:19.09) e Nianzhe A Ti (02:22.01), na segunda e na terceira posições, respetivamente.

A maratona feminina foi também dominada por atletas chinesas, com Li Meizhen a concluir a distância em 02:40.26. Os restantes lugares do pódio foram ocupados por Chi Lingjie (02:49.22) e Chen Liqin (02:52.17).

O programa do evento, além da maratona internacional, integrou as provas da meia-maratona (masculinos/femininos) e da mini-maratona (masculinos/femininos), num total de 12 mil vagas, todas esgotadas.

Em setembro, o presidente do Instituto de Desporto, Pun Weng Kun, tinha dito que a prova ia aceitar a inscrição de atletas vindos do estrangeiro, pela primeira vez desde 2019, desde que cumprissem a quarentena.

Quem chega do estrangeiro, Taiwan ou Hong Kong continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de cinco dias em quarto de hotel, seguida de três dias em casa.

Durante a apresentação da prova, Pun disse esperar que "haja atletas estrangeiros interessados" em marcar presença, mas admitiu que a organização iria concentrar-se, tal como nas duas edições anteriores, em convidar os principais maratonistas da China continental.

Tal como em 2021, a participação exigia um teste negativo e que os atletas tivessem sido inoculados com pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19, nos 14 dias antes da prova.

Desde o início da pandemia, Macau registou seis mortos e mais de 2 770 casos de covid-19, incluindo assintomáticos.