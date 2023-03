Cerimónia do pódio que consagra Auriol e Pichardo acontece no sábado

Os portugueses Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo, que esta sexta-feira se sagraram bicampeões da Europa de atletismo em pista coberta no triplo salto e no lançamento do peso, respetivamente, vão ser consagrados no sábado.

A cerimónia do pódio do triplo salto masculino da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa "indoor", em Istambul, na Turquia, está marcada para sábado, a partir das 12:25 locais (09:25 em Lisboa).

Pedro Pichardo sagrou-se hoje bicampeão da Europa ao saltar 17,60 metros, estabelecendo o novo recorde nacional, enquanto o grego Nikolaos Andrikopoulos, com 16,58, e o alemão Mark Hess, com 16,54, terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

Depois desta cerimónia, segue-se, às 12:30 locais (09:30), a consagração de Auriol Dongmo, como "rainha" europeia do lançamento do peso em pista coberta, depois de hoje ter conquistado o seu segundo título seguido, com 19,76 - a melhor marca europeia do ano.

A alemã Sara Gambeta, com 18,83, e a sueca Fanny Roos, com 18,42, completaram o pódio da competição.

Em ambas, dois portugueses ficaram perto do pódio, com os quartos lugares de Tiago Luís Pereira, no triplo, com 16,51, e de ​​​​​​​Jessica Inchude, no peso, com 18,33.