Cátia Azevedo e Leandro Ramos vencem e aproximam-se dos Mundiais de Budapeste

No estádio 1.º de Maio, em Braga, Cátia Azevedo, atualmente 68.ª do ranking mundial, teve uma fundamental vitória nos 400 metros

Cátia Azevedo e Leandro Ramos, nos 400 metros e lançamento do dardo, venceram no sábado as respetivas provas nos Campeonatos de Portugal ao ar livre e ficaram bem encaminhados para a qualificação para os Mundiais de atletismo, em Budapeste.

No estádio 1.º de Maio, em Braga, Cátia Azevedo, atualmente 68.ª do ranking mundial, teve uma fundamental vitória nos 400 metros, que poderá ter dado à atleta os pontos suficientes para a presença nos Mundiais de Budapeste, naquela que foi a 10.ª vitória da atleta do Sporting na principal competição do atletismo português, num pódio também composto por Carina Vanessa (Sporting) e Filipa Martins (Atlético da Póvoa).

Na vertente masculina, com João Coelho ausente, por estar a representar Portugal nos Jogos Universitários Mundiais, na China, o sportinguista Omar Elkhatib conquistou o título, ao fazer 45,71 segundos, recorde em Campeonatos de Portugal e absoluto a nível de sub-23, com Ricardo dos Santos e Ericsson Tavares, ambos do Benfica, a fecharem o pódio.

Também Leandro Ramos, no lançamento do dardo, conseguiu uma grande marca - 78,42 metros no segundo ensaio - e, ao vencer, com direito a recorde em Campeonatos de Portugal, somou 100 pontos que o colocam na rota da capital húngara, ele que estava na calha para entrar pelo ranking nos lugares de apuramento para o evento, que se disputa entre 19 e 27 de agosto, ficando agora dependente dos resultados dos concorrentes diretos nos respetivos campeonatos nacionais.

Leia também FC Porto "Oito milhões por Nico González? Acabaram de oferecê-lo..." Vinculado desde 2013 ao Barcelona, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, esteve a época passada emprestado ao Valência

Nos 100 metros, André Prazeres alcançou o melhor tempo de sempre na competição, com 10,7 segundos, ultrapassando a histórica marca de Francis Obikwelu (10,20), em 2006, naquela que foi uma luta acesa com Carlos Nascimento, que era bicampeão em título, enquanto Lorène Bazolo, aos 40 anos, sagrou-se octocampeã, numa corrida com cinco atletas do Sporting nas seis primeiras posições.

Sem grandes surpresas, Mariana Pestana, do GD Estreito, que recentemente bateu o recorde nacional sub-23 do lançamento do martelo (68,50 metros), no Funchal, conquistou o título português pela primeira vez e sucedeu à hegemónica Vânia Silva, campeã portuguesa na modalidade por 21 ocasiões, ainda que tenha ficado longe de superar a melhor marca da atleta olímpica.

Quanto às corridas de meio-fundo do dia, Isaac Nader conquistou os 1.500 metros masculinos pela quarta vez consecutiva (3.39,31 minutos), num pódio totalmente composto por atletas do Benfica - José Carlos Pinto e Miguel Moreira foram segundo e terceiro classificados, respetivamente, sempre destacados dos restantes corredores, terminando quase a nove segundos do quarto.

Salomé Afonso bateu Camila Gomes e Beatriz Fernandes, dando, de forma tranquila, mais uma vitória ao Sporting na prova feminina.

O salto em altura trouxe um fascinante e longo duelo entre Anabela Neto, vencedora do Sporting, que ultrapassou os 1,77 metros, com a jovem Ana Leite, do Académico Jardim da Serra, a ter saltado 1,75, com a atleta nascida em 2001 a chegar próximo do "ouro".

Ana Rita Silva, do Maia AC, atingiu o topo do pódio pela primeira vez no salto em comprimento, ao conquistar o título com a marca de 5,85 metros, destacando-se num dia em que Sporting e Benfica conquistaram quase a totalidade das provas em que se inseriram.

Na prova masculina, Gerson Baldé fez um notável salto de 7,90 metros, que ficou apenas a 10 centímetros da marca de Nélson Évora em 2007, e voltará a entrar em ação no domingo para tentar revalidar o título no salto em altura, essa sim a especialidade do saltador.

Liliana Cá conquistou o seu sexto "ouro" no lançamento do disco, batendo a segunda classificada Irina Rodrigues, a sua "eterna rival" na prova, com quem discute a vitória na prova desde 2008 e Ana Leite.

Numa primeira jornada repleta de provas, houve espaço para a equipa do Maia AC bater o conjunto sportinguista nas estafetas masculinas, com o emblema "verde e branco" a redimir-se na prova feminina, enquanto João Vieira e Vitória Oliveira venceram na marcha.

Entre muitos outros resultados, o individual Tsanko Arnaudov venceu no lançamento do peso, com 20,17 metros, ao passo que Pedro Buaró (Benfica) venceu no salto com vara (5,50 metros).

A 108.ª edição dos Campeonatos de Portugal de atletismo ao ar livre termina no domingo, com a segunda jornada da competição.