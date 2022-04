Cátia Azevedo é eleita para a direção da Comissão de Atletas Olímpicos

Velocista havia empatado com Pedro Fraga em eleições na passada quinta-feira, mas o atleta, entretanto, abdicou de tentar conseguir um lugar na CAO

O remador Pedro Fraga retirou a sua candidatura à Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), permitindo que Cátia Azevedo seja o nono e último elemento da direção, anunciou, este sábado, o organismo.

Os dois atletas tinham terminado empatados na nona posição nas eleições da passada quinta-feira, o que obrigaria o novo ato eleitoral em 6 de maio, para definir o último elemento da CAO.

De acordo com o comunicado hoje da CAO, Pedro Fraga pediu para que a sua candidatura fosse retirada, para "evitar mais atrasos com novas eleições e permitir que o processo de formação da nova comissão seja rapidamente concluído".

O remador considera ainda que a velocista Cátia Azevedo "acrescenta um perfil único e fundamental para enfrentar os desafios da próxima comissão".

Nas eleições da passada quinta-feira, a judoca Catarina Costa e o canoísta Emanuel Silva, com 53 e 52 votos, respetivamente, foram os desportistas mais votados para a nova Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) para Paris'2024.

O pódio dos mais votados entre os 15 candidatos no sufrágio ficou completo com o velejador José Costa, com 48 votos.

A nadadora Diana Gomes e o triatleta João Silva seguem-se nas preferências, com 45 nomeações, com o lote de eleitos a ficar completo com a corredora Marta Pen Freitas e o ciclista David Rosa, com 38, e o nadador Aléxis Santos, com 33.

Com o grupo estiver completo, os nove eleitos vão votar, entre si, a atribuição dos cargos de presidente, vice-presidente e secretário-geral.

O antigo velejador João Rodrigues vai deixar o cargo de presidente, numa equipa em que também não continuam Susana Feitor e Jéssica Augusto, do atletismo, Rui Bragança, do taekwondo, e Telma Santos, do badminton.

O canoísta Emanuel Silva, os triatletas João Silva e João Pereira, bem como o ciclista David Rosa são os membros da equipa ainda em funções que se recandidataram.