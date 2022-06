Cátia Azevedo conquista medalha de bronze no meeting de Bydgoszcz

Redação com Lusa

Na prova de 400 metros do Memorial Irina Szewinska.

A portuguesa Cátia Azevedo arrecadou a medalha de bronze na prova de 400 metros no Memorial Irina Szewinska, em Bydgoszcz, na Polónia, enquanto Arialis Gandulla foi sétima classificada nos 100 metros.

Cátia Azevedo, recordista nacional, concluiu os 400 metros do "meeting" Gold, integrado no World Continental Tour, com a marca de 51,73 segundos.

Já Arialis Gandulla completou a prova de 100 metros em 11,66 segundos, fechando na sétima posição.