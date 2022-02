Catarina Ribeiro e Duarte Gomes triunfam na São Silvestre da Amadora

Atleta leonina repetiu o triunfo pela terceira vez, enquanto o do Benfica conseguiu algo inédito na carreira pessoal

Catarina Ribeiro, atleta do Sporting, e Duarte Gomes, do Benfica, venceram, este sábado, a 46.ª edição da corrida São Silvestre da Amadora, prova que tinha sido adiada devido à pandemia de covid-19.

A atleta leonina, que já tinha vencido a prova em 2015 e 2016, conseguiu o seu terceiro triunfo, ao completar o percurso de 10 quilómetros em 34.13 minutos, batendo a colega de equipa Mafalda Ferreira (34.48) e Susana Godinho (35.40), do Clube Desportivo Feirense.

Entre os homens, a vitória sorriu a Duarte Gomes, atleta do Benfica, que se estreou a vencer na prova da Amadora. O atleta das "águias" conseguiu cortar a meta ao fim de 30.17 minutos, seguido por David Silva (30.26), do Sporting de Braga, e Miguel Marques (30.26), do Sporting.

Depois de ter sido adiada devido à pandemia de Covid-19, a São Silvestre da Amadora, que estava inicialmente prevista para 31 de dezembro de 2021, registou uma afluência recorde, com 2.200 inscritos na prova principal e 250 na prova para crianças.

Classificações da 46.ª edição da Corrida de São Silvestre da Amadora, realizada hoje:

- Masculinos:

1. Duarte Gomes, 30.17 minutos.

2. David Silva, 30.26.

3. Miguel Marques, 30.26.

- Femininos:

1. Catarina Ribeiro, 34.13 minutos.

2. Ana Mafalda Ferreira, 34.48.

3. Susana Godinho, 35.40.