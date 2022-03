Carlos Nascimento: "Os treinos estão a fazer efeito, estou em boa forma"

Igualou o recorde pessoal nos 60 metros nas eliminatórias dos Mundiais de atletismo em pista coberta.

O português Carlos Nascimento assumiu estar "surpreendido pela positiva" por ter igualado o recorde pessoal nos 60 metros nas eliminatórias dos Mundiais de atletismo em pista coberta, garantindo o acesso às semifinais.

O português foi quarto na sua série, com uma marca de 6,62 segundos, que lhe permitiu ser um dos três repescados para as semifinais, para as quais vai com o 14.º tempo entre os qualificados.

"De facto, fui surpreendido pela positiva. Foi uma prova muito cedo, pela manhã. No ano passado, na mesma altura, no campeonato da Europa, estava a fazer muito pior. O que significa que a forma está cá, os treinos estão a fazer efeito, estou em boa forma", referiu, ainda sem saber se estaria apurado.

Para Carlos Nascimento, conseguir boas marcas "é uma questão de "timings", uma questão de sorte, de chegar aqui e fazer tudo o melhor possível". "Acima de tudo fico muito feliz de chegar aqui e igualar o recorde pessoal, que é uma coisa muito difícil. Se passar à meia-final, a ver se consigo sair daqui com um novo recorde pessoal", assumiu.

Para as semifinais, o português admitiu que "gostava muito de baixar dos 6,60", marca para a qual acredita ter capacidade, mas tem "de fazer uma corrida bem feita de princípio ao fim". "Tive oportunidade de ver a repetição [da eliminatória] e há alguns erros que posso melhorar. São esses erros que me vão fazer dar aquele salto para os 6,50 altos. É nisso que estou focado neste momento, se for à semifinal, conseguir sair daqui com um recorde pessoal. Já estou muito satisfeito", afirmou.

Finalista nos Europeus "indoor" de 2021, Nascimento lembra que nos Mundiais "o nível é completamente diferente", mas acredita que a sua marca o deixa "muito bem classificado" entre os europeus - conseguiu o quinto melhor tempo entre os europeus, igualado com o britânico Andrew Robertson.

O português vai correr as semifinais às 18:56 locais (17:56 em Lisboa), estando integrado na terceira série, juntamente com o norte-americano Christian Coleman, recordista mundial dos 60 metros e atual campeão mundial indoor.