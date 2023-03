Carlos Moedas: "Poder olhar para a cidade e perceber que é a melhor meia maratona..."

Redação com Lusa

Um dos atletas que fez a meia maratona de Lisboa foi Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal, que considerou o dia como especial.

O etíope Nibret Melak mostrou-se este domingo feliz por vencer a meia maratona de Lisboa, concluída em 59.06 minutos, naquela que foi a primeira prova que realizou nesta distância.

O pódio masculino ficou completo com Hagos Berhe, também da Etiópia, com o tempo de 59.07 minutos, e Vincent Ngetich, do Quénia, que realizou a prova lisboeta em 59.10 minutos.

No setor feminino, a etíope Almaz Ayana venceu a prova e bateu o seu recorde pessoal, com o tempo de 1:05.30 horas. A atleta disse também "estar muito feliz" pelo feito e agradeceu o apoio da organização.

Atrás da atleta etíope ficaram a queniana Margaret Kipkemboi, segunda com o tempo de 1:05.50, e Girmawit Gebrzihair Gebru, terceira, com 1:06.28.

O presidente do Maratona Clube de Portugal, organizador da prova, Carlos Móia, realçou que foi um grande dia para Lisboa e destacou o "cenário magnífico" composto pela 25 mil pessoas que percorreram a Ponte 25 de Abril.

"Foi um dia de muito calor e, por isso, muito complicado para a elite. Mesmo assim, foi batido o recorde da prova feminino. Já o masculino manteve-se, mas sabíamos que não era fácil, pois desde há dois anos que se mantém", sublinhou Carlos Móia.

Um dos atletas que fez a prova foi Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que considerou o dia como especial.

"É um dia sempre muito especial, porque participo na prova, mas, sobretudo, por passar a ponte e poder olhar para a nossa cidade e perceber que esta é a melhor meia maratona. Hoje, termos tido um atleta que bateu o recorde da prova é um orgulho e é o exemplo de que Lisboa marca pela diferença e todos veem Lisboa como uma cidade incrível", afirmou Moedas.

Entre os atletas portugueses, Susan Godinho classificou-se como a melhor portuguesa em prova, obtendo a 16.ª posição, em 1:12.27 horas, enquanto Rui Pinto foi o melhor entre os atletas lusos masculinos, terminando no 12.º lugar, com o tempo de 1:02.52.

"Queria bater o recorde pessoal e tive boas sensações. Parti com esse objetivo, mas, infelizmente, não deu. Ainda assim, estou feliz por ser o melhor português na melhor prova do nosso calendário", disse o atleta do Sporting.