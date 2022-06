Carina Pereira e Jessica Inchude vitoriosas em Salamanca

Atletas portuguesas triunfaram nas provas de 400 metros e lançamento do peso, respetivamente, do Memorial Carlos Gil Pérez.

As atletas portuguesas Carina Pereira e Jessica Inchude venceram este sábado as provas de 400 metros e lançamento do peso, respetivamente, do Memorial Carlos Gil Pérez, que decorreu na cidade espanhola de Salamanca.

Nos 400 metros, Carina Pereira venceu com a marca de 53,42 segundos, impondo-se à espanhola Rocio Soria (53,70) e à dominicana Arianny Rosario (54,66), que terminaram na segunda e terceira posições, respetivamente.

Jessica Inchude venceu concurso do peso, com um lançamento a 18,21 metros, terminado à frente das espanholas Belen Toimil Fernandez (17,83), segunda colocada, e Monica Borraz Fernandez (15,95), terceira.

Nos 800 metros, Andreia Pingueiro foi terceira, com o tempo de 2.15,52 minutos, prova em que as espanholas Maria Carballido Castro (2.13.40) e Noemi Valência Villeta (2.14,08) foram primeira e segunda classificadas, respetivamente.

No Troféu de Atletismo Cidade de Salamanca - Memorial Carlos Gil Pérez, Rosalina Santos foi quinta nos 100 metros, com o tempo de 11,72 segundos, tal como Ana Rita Silva no concurso de triplo salto, que concluiu com a marca de 12,18 metros.

Paulo Soares foi sexto nos 400 metros barreiras, com o tempo de 52,85 segundos, e Pedro Nadais foi nono na final dos 800 metros, com o tempo de 1.57,06 minutos.