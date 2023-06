Campeonatos de atletismo transferidos de Leiria para Braga

Segundo o comunicado, a mudança prende-se essencialmente com a possível "realização de resultados de excelência", essenciais para a qualificação para os Mundiais de atletismo de Budapeste, em agosto, que serão mais prováveis de atingir na cidade minhota.

Os Campeonatos de Portugal de atletismo, em 29 e 30 de julho, vão disputar-se em Braga, e não em Leiria, como estava inicialmente fixado, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Segundo o comunicado, a mudança prende-se essencialmente com a possível "realização de resultados de excelência", essenciais para a qualificação para os Mundiais de atletismo de Budapeste, em agosto, que serão mais facilmente conseguidos em Braga do que em Leiria.

"Os resultados alcançados nas principais competições são determinantes para a qualificação dos melhores atletas nacionais", refere a FPA, depois de relembrar que o apuramento se faz mais pela posição no 'ranking' do que pela obtenção de marcas diretas.

Nos Campeonatos do Mundo de Oregon em 2022, apenas cinco dos 24 atletas qualificados alcançaram a qualificação direta, enquanto os demais obtiveram a classificação através do World Ranking.

"Considerando que os Campeonatos de Portugal são a prova mais pontuada do calendário competitivo nacional e que a qualificação para o Campeonato do Mundo está em causa, importa então reunir as melhores condições possíveis, essenciais para assegurar uma eventual qualificação", acrescenta a FPA.

Nas últimas semanas, atletas e treinadores vinham contestando a opção de Leiria, por esta ser uma pista reconhecidamente ventosa, o que pode tornar não homologáveis as marcas de velocidade e saltos longitudinais, afetando de forma geral todas as corridas e concursos.

"A seleção da pista de atletismo para a realização dos Campeonatos de Portugal leva em consideração critérios técnicos, logísticos, operacionais e financeiros. Procuramos sempre a melhor solução, que permita assegurar a qualidade organizativa da competição, enquanto atendemos às preocupações técnicas impostas pelo World Ranking e especialmente a atenção devida aos nossos atletas", prossegue a FPA.