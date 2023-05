Calvin Davis, medalha de bronze em Atalanta'1996, morre aos 51 anos

Calvin Davis, bronze nos 400 metros barreiras em Atlanta'1996, morre aos 51 anos. A causa de morte não foi divulgada.

O atleta norte-americano Calvin Davis, medalha de bronze nos 400 metros barreiras nos Jogos Olímpicos de Atlanta'1996, morreu aos 51 anos, informou a federação de atletismo dos Estados Unidos.

Em comunicado, a USA Track and Field anunciou a morte de Davis, que era atualmente treinador, assim como a Universidade de Arkansas, onde o atleta dos 400 metros iniciou a sua carreira.

A causa de morte não foi divulgada.

Nos Jogos de 1996, Davis arrecadou o bronze atrás do seu compatriota Derrick Adkins, ouro, e de Samuel Matete, da Zâmbia, que foi prata.

O anuncio da morte de Calvin Davis aconteceu poucas horas depois do desaparecimento da também norte-americana Tori Bowie, vencedora de três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio'2016, que morreu aos 32 anos.

No Rio'2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.

