Burundesa Niyonsaba bate recorde do mundo dos 2.000 metros

Redação com Lusa

​​​​​​Francine Niyonsaba, do Burundi, é a nova recordista mundial dos 2.000 metros, após correr esta terça-feira a distância em 5.21,56 minutos, no 'meeting' de atletismo de Zagreb, prova do circuito continental da World Athletics.

Niyonsaba retirou 2,19 segundos à anterior melhor marca, que estava na posse da etíope Genzebe Dibaba, que em fevereiro de 2017 correu em 5.23,75 minutos.

A burundesa é uma antiga corredora de 800 metros, obrigada a apostar nas provas de meio-fundo por se recusar a passar por um tratamento médico para baixar a sua produção natural de testosterona.

Prata nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 nos 800 metros, reaparece agora em grande nível nas corridas de fundo, com este recorde e com o triunfo na passada semana nos 5.000 metros da final da Liga Diamante, em Zurique.