Bruno Silva e Mónica Silva venceram a Volta a Paranhos

Corrida de 10 km que celebra o aniversário do Salgueiros voltou a ter uma vitória da "casa" e recuperou a multidão de participantes

Mónica Silva foi o grande reforço da equipa de atletismo do Salgueiros e provou-o vencendo a 65.ª Volta a Paranhos, sempre realizada na data do aniversário do clube, que festejou os 111 anos. O triunfo em femininos, quarto nas últimas sete edições - Marisa Barros (2016 e 2019) e Cláudia Pereira (2015) tinham os restantes -, tem sido a forma de o popular clube deixar a sua marca, pois em masculinos não ganha desde 1992.

A corrida ficou sobretudo marcada pela recuperação no número de participantes, depois de uma versão virtual em 2020 e outra com 1192 finalizadores no ano passado. Este ano as inscrições, limitadas a 2500 corredores, estavam esgotadas e na meta dos 10 km contaram-se 1466.

Se o entusiasmo voltou e o mau tempo deu tréguas na manhã do Porto, a corrida masculina teve Bruno Silva a vencer em estreia, batendo João Figueiredo por pouco, enquanto em femininos Mónica Silva não teve rivais e fez a melhor marca desde 2013.

Criada em 1956, a Volta a Paranhos anuncia-se como a corrida mais antiga do país, mas a Estafeta Cascais-Lisboa já vai em 80 edições.

CLASSIFICAÇÕES

MASCULINOS

1.º Bruno Silva (Prime Running) 30m28s

2.º João Figueiredo (Figueiredos Run) 31m35s

3.º Amado Martins (Guilhovai) 31m42s

4.º Joaquim Figueiredo (Salvador Campo) 31m51s

5.º Ângelo Pereira (Peraltafil) 31m53s

FEMININOS

1.ª Mónica Silva (Salgueiros) 33m56s

2.ª Sara Carvalho (RD Águeda) 36m25s

3.ª Marisa Vieira (Furfor) 36m44s

4.ª Daniela Gregório (EA Trofa) 38m32s

5.ª Mónica Ferreira (Salgueiros) 39m19s