Braga renova com a promessa Mariana Machado até 2024

Atleta completa 21 anos em novembro e sonha com os Jogos Olímpicos.

A atleta Mariana Machado renovou contrato com o Braga até 2024, informou esta segunda-feira o clube minhoto. "É um momento muito especial. Este voto de confiança do clube é muito importante para mim. Era algo que já ansiava há muito tempo, que o Braga apostasse mais alguns anos no meu percurso, porque ainda tenho muito para dar ao atletismo e ao Sporting de Braga", declarou a campeã nacional de 5.000 metros na cerimónia da assinatura do contrato.

Mariana Machado, que completa 21 anos em novembro, disse ainda querer "dar muitas alegrias e conquistas" ao Braga e apontou como um dos seus principais objetivos a presença nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris, em 2024. "É para estar nos Jogos Olímpicos que eu trabalho, é um sonho que tenho", frisou, recebendo a seguir o apoio do presidente "arsenalista", que afirmou acreditar "cegamente" nessa presença.

"És uma das melhores atletas da tua geração, não só de Portugal, como da Europa e do mundo, e acredito que vais chegar ao patamar mais alto do atletismo europeu", disse António Salvador.

A sua treinadora, Sameiro Araújo, frisou que a renovação do contrato "é de extrema importância" não só para a atleta, como para o clube. "A própria Mariana diz que não se sentia bem com a camisola de outro clube, revê-se nos princípios do Sporting de Braga, que a catapultou e fez chegar onde ela já chegou", notou.

Atual campeã nacional de 3.000 metros de pista coberta (fevereiro de 2021), de 5.000 metros (junho de 2021) e de estrada (setembro de 2021), Mariana Machado já foi várias vezes campeã nacional de corta-mato juvenil e júnior, tendo este ano alcançado o título de campeã nacional absoluta de corta-mato curto.

Foi também várias vezes campeã nacional de 1.500 metros no escalão júnior e sub-23 e foi quarta classificada desta prova no Campeonato do Mundo júnior.