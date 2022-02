Braga é vice-campeão de estafetas mistas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato

Competição ganha pelos espanhóis do Playas de Castellón.

O Braga sagrou-se este domingo vice-campeão de estafetas mistas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, com o Sporting em terceiro, numa competição ganha pelos espanhóis do Playas de Castellón.

Na competição disputada no Jamor, as duas equipas portuguesas conseguiram terminar no pódio, mas não superaram a formação espanhola, que terminou a prova com o tempo de 19.31 minutos, com o Braga a registar 20.01 e o Sporting 20.10.

O Braga alinhou com Paulo Rosário, Sara Duarte, Miguel Moreira e Mariana Machado, num percurso de 1.600 metros, cumprido por cada um dos quatro atletas, enquanto o Sporting se fez representar por Miguel Borges, Rita Figueiredo, Rúben Amaral e Salomé Afonso.