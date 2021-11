Braga apresenta 13 reforços e candidata-se a todos os pódios

Contratando talentos para a maioria dos setores, Braga poderá ser a segunda equipa nacional no crosse, na estrada e na pista

Além da renovação com Mariana Machado, que será a sua maior figura pelo menos até aos Jogos de Paris"2024, o Sporting de Braga reforçou-se com atletas de primeira linha nacionais, entre os quais cinco top 5 da última época.

Alguns dos reforços têm já o Europeu de pista coberta como objetivo: Ancuiam Lopes, com 10,56s nos 100 metros, e que só falhou o último Europeu indoor por lesão, e Yariadmis Arguelles, a segunda portuguesa da atualidade no comprimento (6,49m).

Para além do duo, a progressão de Sara Duarte e Mariana António também dá grandes esperanças, tendo ainda entrado no clube a promissora filha de Rosa Oliveira, Beatriz Fernandes, já campeã nacional na formação, ao lado da incontornável Mariana Machado.

Tudo leva a crer que o Braga será a segunda equipa feminina nacional no crosse, pista e estrada.

Existindo uma crise na maioria dos clubes, os minhotos passam a ser reais favoritos ao pódio no Nacional de Clubes de pista coberta e ao ar livre. Até porque, tendo já Mariana Machado no meio-fundo, os setores que contaram com mais reforços foram a velocidade e as barreiras.

REFORÇOS DO BRAGA

Meio fundo

Beatriz Fernandes (ex-EA Rosa Oliveira)

João Pedro Ferreira (ex-AC Póvoa Varzim)

Paulo Barbosa (ex-Maia AC)

Paulo Fontão (ex-NA Taipas)

Sara Duarte (ex-ACDS João Serra)

Velocidade e barreiras

Ancuiam Lopes (60 e 100m, ex-individual)

Gabriel Maia (200 e 400m, ex-CCD Ribeirão)

Lucirio Garrido (400 barreiras, ex-Benfica)

Mariana António (60 e 100m, ex-Sporting)

Patrícia Rodrigues (100 e 200m, ex-Fátima)

Pedro da Silva (60 e 100m, ex-Maia AC)

Saltos

Yariadmis Arguelles (ex-individual)

Marcha

Rúben Santos (ex-Sporting)