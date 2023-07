Bol e Hassan melhoram recordes europeus no meeting de Londres

Redação com Lusa

A um mês dos Mundiais de Budapeste, Femke Bol posiciona-se como forte candidata ao ouro, atendendo a que a recordista mundial, a norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone, tem estado a correr os 400 metros planos.

As neerlandesas Femke Bol e Sifan Hassan melhoraram este domingo os recordes da Europa dos 400 metros barreiras e 5000 metros, respetivamente, no decorrer do meeting de atletismo de Londres, que integra a o calendário da Liga Diamante.

Hoje, Bol retirou 58 centésimos ao anterior recorde, que já era seu (52,03 em agosto de 2021), fixando-o em 51,45 segundos.

A barreirista dos Países Baixos é a atual vice-campeã mundial da distância e também tripla medalhada de ouro nos Europeus de Munique, no ano passado (400, 400 barreiras e 4x400 metros).

No ranking de sempre, Bol só é superada por Sydney McLaughlin-Levrone, recordista mundial com 50,68.

Nos 5.000 metros, Sifan Hassan não ganhou, foi terceira, mas o crono foi excecional e permitiu-lhe quebrar o recorde continental por mais de oito segundos.

Numa chegada ao sprint, a etíope Gudef Tsegay marcou 14.12,29 minutos, à frente da queniana Beatrice Chebet (14.12,92) e de Hassan (14.13,42).

Hassan, atual campeã olímpica de 5.000 e 10.000 metros, tinha como anterior recorde continental 14.22,29, desde 2019.

Tsegay, a campeã do mundo em título, subiu a quarta mundial de sempre, permitindo a Hassan pulverizar o recorde europeu e à jovem etíope Medina Eisa, de 18 anos e quarta na corrida, apossar-se do recorde mundial de sub-20, com 14.16,54.

O estádio olímpico de Londres assistiu ainda a um conjunto de outros resultados de exceção, como o da corrida de 1500 metros, com 12 atletas abaixo de 3.32,00. Ganhou o norte-americano Yared Neguse, com 3.30,44.

Em crescendo está outro norte-americano, Noah Lyles, que venceu os 200 metros em 19,47, nova melhor marca mundial do ano. Nos Mundiais, procura o seu terceiro título consecutivo na distância, tendo também conseguido lugar na seleção do seu país para os 100 metros.

Letsile Tebogo, do Botswana, foi segundo, com 19,50, novo recorde de África. Atual campeão mundial de sub-20 em 100 e 200 metros, reforça-se como candidato ao pódio em Budapeste.

O britânico Zharnel Hugues foi terceiro, com 19,73, novo recorde nacional e a apenas um centésimo do recorde da Europa.

No lançamento do peso, o norte-americano Ryan Crouser continua sem rival - o campeão olímpico e recordista mundial voltou a passar os 23 metros, agora com 23,07.

Melhor marca mundial do ano também nos 3.000 metros obstáculos, com a queniana Jackline Chepkoech a correr em 8.57,35 minutos.