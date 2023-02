Birhamu Shumie vence Maratona de Sevilha; Susana Godinho foi 13.ª

Redação com Lusa

Shumie completou o percurso sevilhano em 2:04.59 horas, tempo ainda assim insuficiente para bater o recorde da prova que foi estabelecido no ano passado pelo compatriota Asrar Abderehman (2:04.43).

O etíope Birhamu Shumie venceu este domingo a 38.ª edição da Maratona de Sevilha, enquanto a queniana Jackline Chelal foi a mais rápida na categoria feminina, em que a portuguesa Susana Godinho foi 13.ª colocada.

O pódio masculino foi, de resto, totalmente composto por atletas da Etiópia, já que Kebede Tulu Wani foi segundo, em 2:05.18 horas, e Mekuant Ayenew Gebre, vencedor em 2020, foi terceiro, com 2:05.23.

O melhor português em Sevilha foi Roberto Ladeiras, que conseguiu o 80.º melhor tempo, com 2:19.44 horas, enquanto Filipe Vitorino foi 87.º (2:21.14), únicos no 'top 100', com mais sete lusos entre o 101.º e o 200.º posto.

Já Nuno Lopes não concluiu a prova, passando a marca dos 15 quilómetros com 44.22 minutos.

Na vertente feminina, Susana Godinho, em estreia numa distância de maratona, ficou na 13.ª posição, terminando a prova em 2:28.56 horas, a escassos 56 segundos da marca de qualificação direta para os Mundiais de Budapeste, que se realizam no verão.

Também presentes em Sevilha, Salomé Rocha (14.ª) e Catarina Ribeiro (25.ª), concluíram a maratona em 2:29.07 horas e 2:33.37, respetivamente, duas marcas de destaque entre dezenas de corredoras lusas em prova.

A corrida feminina foi vencida pela queniana Jackline Chelal, em 2:20.28 horas, à frente das etíopes Abreu Ayana Mulisa (2:21.54), segunda, e Urge Diro Soboka (2:23.04), terceira.