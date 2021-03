Benfica saúda mudanças, mas reitera ausência dos Nacionais em pista coberta

Ana Oliveira sublinha reação da federação, mas defende que ainda não há condições sanitárias

Ana Oliveira, responsável pelo atletismo do Benfica, saúda a abertura ao diálogo por parte da federação, depois de o clube ter anunciado a ausência dos Nacionais de clubes em pista coberta, devido à não obrigatoriedade de testes ao novo coronavírus.

"Depois do nosso comunicado, houve reação da federação, marcando uma reunião com os clubes todos e respondendo a um dos nossos quatro pontos principais, que era a falta de diálogo. Ficamos contentes com isso", admitiu Ana Oliveira, em declarações à agência Lusa, confirmando também o contacto do líder federativo, Jorge Vieira, com o vice-presidente para as modalidades do clube, Fernando Tavares.

Sobre as restantes questões, referentes a "planeamento, organização, estratégia e informação aos clubes", a dirigente 'encarnada' assumiu a confusão por a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter "hoje alterado toda a dinâmica e regulamento da competição".

"Mas continuam a não existir condições sanitárias, incluindo a essencial testagem a todos os participantes e envolvidos na organização, nem a FPA revela qualquer motivação para as criar. Temos uma estrutura e planeamento, não é a dois dias de uma competição destas que as condições seguras para todos serão alcançadas", sublinhou Ana Oliveira.

A FPA anunciou, esta quarta-feira, a concentração dos Nacionais de clubes em pista coberta na Expocentro, em Pombal, depois de ter dividido as provas entre aquele local e o Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, agendando as competições para dois fins de semana, o próximo, 13 e 14 de março, para os clubes do Grupo A, e para 27 e 28 de março, para os do Grupo B.

"Não sei como os clubes vão ter capacidade de reação a tudo isto num espaço de tempo tão curto", frisou Ana Oliveira, admitindo que se diminui o universo presente em simultâneo no pavilhão, de cerca de 800 para 400, sem, no entanto, alterar o regulamento sanitário da competição.

De acordo com a diretora do projeto olímpico do Benfica, está "regulamentado dentro do pavilhão, mas depois há as zonas de aquecimento, apoio técnico e médico, sanitárias e de descanso, em que nada disso está definido".

"Faça chuva ou faça sol, vai ser feito no parque de estacionamento, que não vai ter controlo sanitário nenhum", vincou.

Ana Oliveira insistiu na necessidade de se proceder à testagem generalizada antes da competição, atendendo que a classificação de modalidade de baixo risco se deve ao facto de ser disputada ao ar livre, sem referencia às provas 'indoor'.

"A FPA continua agarrada à não necessidade de testar e a não seguir as boas práticas, até de outras federações. Quando a palavra de ordem é testar, penso que qualquer pessoa percebe essa necessidade antes de uma prova destas", lamentou.

A responsável 'encarnada' rejeitou estar em "guerra" com a FPA, mas assumiu a "saturação" com a "falta de consideração" que a estrutura federativa tem tido para com os clubes.

"A FPA anulou o apuramento de clubes e o país continua em estado de emergência, não sei porque anulou essa fase e não anula agora. Se estava tudo tão bem, porque é que mudaram agora em reação à nossa decisão", questionou.

Apesar das alterações regulamentares, a FPA divulgou hoje a lista de clubes e atletas participantes nos Nacionais, já sem o Benfica.

"Espero que tudo corra bem, com a participação ou não do Benfica, e que a FPA reflita e teste todos os 800 envolvidos, entre atletas, 'staff' e treinadores, penso que é uma responsabilidade pública", rematou.

Ana Oliveira lamentou ainda que com os Nacionais de corta-mato marcados para o fim de semana de 20 e 21 "os clubes não saibam de nada sobre isso".

Na terça-feira, o Benfica anunciou a ausência dos 28.ºs Nacionais de clubes em pista coberta, nos quais conquistou 10 títulos masculinos, incluindo os últimos três, e um feminino, tendo, depois, a FPA apelado a que o clube lisboeta reconsiderasse, atendendo à classificação da modalidade como de baixo risco de transmissão do novo coronavírus, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O emblema das 'águias' foi o segundo clube com mais participantes (39) nos Nacionais absolutos em pista coberta que decorreram em Braga, em 13 e 14 de fevereiro, então só superado pelo Sporting (51).