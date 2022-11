Benfica renova contrato de Pedro Pichardo: "Ainda tenho uma pequena dívida"

Campeão olímpico, mundial e europeu de triplo salto assinou um contrato multianual e que inclui o ciclo olímpico de Paris e o próximo, após 2024.

O Benfica anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para renovar o contrato de Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu de triplo salto.

O atleta luso-cubano assinou um contrato multianual que inclui o ciclo olímpico de Paris e o próximo, após 2024.

"O Benfica é a minha casa! Continuar em casa é uma honra, foi o Benfica quem me apoiou quando tomei a decisão de sair do país onde nasci, e tem-me apoiado para que eu continue ao mais alto nível do desporto. Para mim, é uma grande honra e sinto-me muito feliz!", referiu Pichardo aos meios encarnados.

"O Benfica tem-me dado tudo e todas as condições para eu conseguir atingir os resultados que tenho obtido. Sinto-me em casa, em família! Desde que cheguei a Portugal, o Benfica tem-me apoiado desde o primeiro dia", acrescentou.

Questionado sobre os objetivos para esta nova etapa de águia ao peito, Pichardo apontou: "Quero continuar a somar e a revalidar os títulos que ganhei. Quero continuar a ganhar títulos para o Benfica e para o País. Ainda tenho uma pequena dívida comigo, alcançar o recorde do Mundo, e vou trabalhar muito para o alcançar".

"Sou uma pessoa muito competitiva e muito ambicioso no desporto e, até acabar a minha carreira, quero continuar a alcançar títulos europeu, mundiais e olímpicos, e trazê-los para o Benfica e para o país", rematou.