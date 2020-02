Benfica lidera em masculinos na pista coberta, Sporting domina nos femininos

Ivo Tavares, atleta do Benfica, triunfou no salto em comprimento

Finais decorrem até amanhã, domingo, no Altice Fórum, em Braga

O Benfica impôs-se este sábado ao Sporting na liderança masculina do Nacional de clubes de atletismo em pista coberta, enquanto as leoas controlaram as intenções do Braga, numa jornada inaugural sem recordes batidos.

Após a primeira sessão de finais, a decorrer até domingo no Altice Fórum, em Braga, os encarnados, que triunfaram em sete das últimas oito edições, estão em primeiro, com 53 pontos, mais três do que o rival lisboeta e 24 acima dos arsenalistas.

Em femininos, o Sporting concluiu o dia no topo, com 46 pontos, cinco acima do Braga e mais 18 do que a Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), oriunda do município de Machico, na ilha da Madeira.

As águias arrecadaram quatro das sete provas masculinas, a começar pelo triunfo de Isaac Nader nos 1.500 metros, com 4.04,56 minutos, à frente do leão Paulo Rosário, que, durante a semana, tinha vencido na mesma distância no meeting da Catalunha.

O atleta português de origem cubana Raidel Acea dominou os 400 metros, com 47,45 segundos, secundado pelo surpreendente Bernardo Pereira, do Jardim da Serra, numa competição em que o sportinguista Tomás Gonçalves não foi além do quarto lugar.

O Benfica controlou as operações nos saltos, com Diogo Ferreira a transpor 5,45 metros na vara, face aos 5,35 de Rubem Miranda (Sporting), sendo que Ivo Tavares renovou a marca pessoal no salto em comprimento, com 7,88 metros, derrotando por 28 centímetros Nelson Évora, que competiu na véspera no meeting de Madrid.

A exceção deu-se no salto em altura, em que o sportinguista Tiago Luís Pereira registou alguns recordes pessoais e saltou 2,13 metros à primeira, marca igualada pelo benfiquista Gerson Baldé apenas na segunda tentativa.

O Sporting somou outras vitórias na velocidade, por intermédio de Carlos Nascimento, que superou o encarnado Diogo Antunes em 6,73 segundos, e pelo inevitável João Vieira, que limpou os 5.000 metros marcha com 20.40.53 minutos.

No setor feminino, as 'leoas' conquistaram quatro das seis provas, sobressaindo os triunfos de Lorene Bazolo nos 60 metros, com 7,41 segundos, e de Cátia Azevedo nos 400 metros, com 53,11, mais um centésimo face ao recorde pessoal fixado em Madrid.

O Sporting também confirmou o favoritismo nos concursos de saltos, nos quais Anabela Neto consagrou-se como a única a superar 1,75 metros na altura e a olímpica Evelise Veiga venceu o salto em comprimento, com 6,32 metros à primeira tentativa.

Dada a ausência do vice-campeão Benfica, único clube a roubar títulos ao rival verde e branco, que arrecadou 24 das 26 edições da prova, a formação de Alvalade teve sempre como maior concorrente o Sporting de Braga, que até captou duas vitórias.

As minhotas triunfaram à boleia de Mariana Machado nos 1.500 metros, com 4.16,52 minutos, quatro segundos acima do recorde pessoal no meeting de Madrid, ultrapassando a sportinguista Claudia Bobocea no sprint final, e da campeã nacional Vitória Oliveira nos 3.000 metros marcha, com 12.57,44 minutos.

Na segunda divisão, o Senhora do Desterro é o líder masculino, com 32 pontos, mais um que Almeirim e o campeão Casa do Benfica de Faro, enquanto o Eirense destacou-se na tabeça feminina, com 44 pontos, seis acima de Oliveira do Douro e Senhora do Desterro.

As fases finais do campeonato nacional de clubes em pista coberta, a mais importante prova coletiva do atletismo português, repartem 32 equipas de 22 clubes em duas divisões, decorrendo até domingo no Altice Fórum, em Braga.

Classificação após primeira jornada:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 53 pontos.

2. Sporting, 50.

3. Braga, 29.

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 46 pontos.

2. Braga, 41.

3. ADRAP, 28.

- Masculinos:

60 metros: Carlos Nascimento (Sporting), 6,73 segundos.

Salto com vara: Diogo Ferreira (Benfica), 5,45 metros.

1.500 metros: Isaac Nader (Benfica), 4.04,56 minutos.

Salto em altura: Tiago Luís Pereira (Sporting), 2,13 metros.

5.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 20.40.53 minutos.

Salto em comprimento: Ivo Tavares (Benfica), 7,88 metros.

400 metros: Raidel Acea (Benfica), 47,45 segundos.

- Femininos:

Salto em altura: Anabela Neto (Sporting), 1,75 metros.

60 metros: Lorene Bazolo (Sporting), 7,41 segundos.

Salto em comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,32 metros.

1.500 metros: Mariana Machado (Sporting de Braga), 4.16,52 minutos.

3.000 metros marcha: Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 12.57,44 minutos.

400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 53,11 segundos.

- II Divisão (Masculinos):

1. Senhora do Desterro, 32 pontos.

2. Almeirim, 31.

Casa do Benfica de Faro, 31.

3. São João da Madeira, 29.

- II Divisão (Femininos):

1. Eirense, 44 pontos.

2. Oliveira do Douro, 38.

Senhora do Desterro, 38.

3. Casa do Benfica de Faro, 36.