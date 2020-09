Benfica lamenta morte do técnico de atletismo Pedro Rocha

Técnico nacional de meio fundo e coordenador do programa nacional de marcha era coordenador das equipas de meio fundo e fundo do clube da Luz.

O Benfica lamentou a morte do técnico nacional de meio fundo e coordenador do programa nacional de marcha e corrida, Pedro Rocha, que também desempenhava funções no clube da Luz.

"Profissional incansável, com espírito formador e muito ativo, teve grande impacto na última década na secção de atletismo, a treinar alguns dos melhores valores no fundo e meio fundo nacional, estando associado a praticamente todas as conquistas seniores, por equipas, mais recentes do Benfica. Na formação, particular destaque para dois títulos europeus em juniores de corta-mato", refere o Benfica em comunicado.

Pedro Rocha morreu hoje, aos 54 anos, vítima de doença prolongada, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo. No Benfica, Pedro Rocha desempenhava as funções de coordenador das equipas de meio fundo e fundo.

"Referência de grande caráter, perseverança e tranquilidade, sentia o clube e ambicionava alcançar todo o potencial dos seus atletas. Partiu, aos 54 anos, vítima de doença prolongada, deixando um enorme vazio no atletismo português e em todos os amigos e adeptos que acompanhavam o seu percurso sereno e marcante na modalidade", acrescenta o Benfica, que expressa as suas "sentidas condolências".

O Benfica colocou a bandeira a meia haste.