Benfica e Sporting revalidam títulos nacionais masculino e feminino de atletismo

A 85.ª edição do Nacional de clubes de atletismo dividiu 48 equipas de 31 emblemas por três divisões

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, no setor feminino, sagraram-se campeões nacionais de clubes de atletismo pela 13.ª edição consecutiva, em Viana do Castelo, mantendo o domínio revelado na jornada inaugural.

Entre os homens, as águias triunfaram em 14 de 21 provas para arrebatarem a sua 35.ª conquista e fixarem um novo máximo de cetros seguidos, com 160 pontos, 10 acima dos leões, recordistas de êxitos (48), e mais 68 do que os madeirenses do Jardim da Serra.

O título masculino tem sido vencido desde 2002 por um dos rivais lisboetas, ao contrário do cetro feminino, luta da qual o Benfica esteve ausente pela segunda edição seguida e resultou no 53.º sucesso do recordista Sporting, com 188 pontos, após 18 vitórias em 21 possíveis, à frente de Juventude Vidigalense, com 107, e Maia Atlético Clube, com 100.

Nas divisões inferiores, a Casa do Benfica de Faro, que passou a acumular quatro títulos, e o Atlético da Póvoa sagraram-se campeões masculino e feminino do segundo escalão, respetivamente, enquanto o Ilha Azul, que revalidou o êxito nos homens e ostenta quatro, e a Juventude Ilha Verde, nas mulheres, ditaram o domínio açoriano no terceiro patamar.

A 85.ª edição do Nacional de clubes de atletismo dividiu 48 equipas de 31 emblemas por três divisões, num total de quase 1 000 atletas, e decorreu ao longo deste fim de semana entre o Estádio Municipal Manuela Machado e o Jardim da Marina, em Viana do Castelo.