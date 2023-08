Benfica apresenta Echevarría, campeão mundial e vice-campeão olímpico

Atleta cubano é especialista no salto em comprimento.

O Benfica confirmou esta quinta-feira a contratação de Juan Miguel Echevarría para a equipa de atletismo. O especialista em salto em comprimento já foi campeão mundial em pista coberta (2021) e sagrou-se vice-campeão olímpico em Tóquio, em 2020.

O atleta cubano de 24 anos mostrou-se encantado por representar as águias. "Agradeço a confiança que o clube deposita em mim, estou muito contente. Vou trabalhar para deixar as pessoas orgulhosas. Falei com Reynier Mena [velocista do Benfica], que me ajudou. As expectativas são altas, já tenho alguma experiência, quero melhorar alguns aspetos em relação aos anos anteriores. Espero melhorar em todos os aspetos. Vou dar tudo de mim e depositar toda a confiança no clube", afirmou.

Echevarría apresenta como melhor marca pessoal 8,68 metros, obtida a 30 de junho de 2018, em Bad Langensalza, na Alemanha, ao ar livre. Em pista coberta, a 2 de março de 2018, em Birmingham, fixou a melhor marca nos 8,46 metros.