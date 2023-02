Bazolo bateu por duas vezes a melhor marca pessoal do ano nos 60 metros

Atleta portuguesa em foco no meeting de l'Eure, em França.

Lorene Bazolo bateu este sábado por duas vezes o seu melhor registo do ano, nos 60 metros do meeting de l'Eure, em França, com Francisco Belo, no peso, a também estar ao seu melhor nível da época.

Bazolo, de 39 anos e já com mínimos feitos para os Europeus de pista coberta, começou por se apurar nas séries com 7,38 segundos, para depois ser quinta na final, com 7,36.

A corrida foi ganha pela norte-americana Morolake Akinosum, em 7,28.

Ao seu sexto ensaio, no peso, Francisco Belo chegou aos 20,39 metros, o seu melhor registo de 2023 e que vai permitir que suba no ranking da especialidade - ainda não dá para os Europeus de Istambul, mas ficou bem mais próximo.

Belo foi o quarto melhor do concurso, vencido pelo italiano Leonardo Fabbri, com 21,30 metros.

No concurso feminino, Jessica Inchude - já qualificada para os Europeus - foi terceira posicionada, com 17,50 metros.

Melhor, só a sueca Fanny Roos (18,41) e a jamaicana Daniel Thomas-Dodd (18,19).

Fora de forma, entre os portugueses presentes em Val-de-Reuil, só mesmo Carlos Nascimento, quinto numa das séries de 60 metros, com 6,90 segundos.

Nascimento, quinto na última edição dos Europeus, também já está qualificado para Istambul.