Autarquia do Pombal e os Nacionais de pista coberta: "É um problema entre o Benfica e a Federação"

Autarquia admite que os Nacionais de clubes em pista coberta não podem ter 800 atletas num só fim de semana e defendeu prova dividida por dois fins de semana

A Câmara Municipal de Pombal admite que os Nacionais de clubes em pista coberta não podem ser feitos do modo como a Federação pretende. "Há um plano de contingência no uso do pavilhão. Há uma restrição muito grande e a Federação Portuguesa de Atletismo propôs dois fins de semana para se realizar a competição. Depois mudaram para um fim de semana. Pombal não tem capacidade para receber 800 pessoas", avisa Pedro Martins. Não podemos comportar estes atletas nem a hotelaria aguenta. Queríamos a versão de dois fins de semana, ou seja reduzir para metade. Não ponho em causa a capacidade da Federação, mas assinalei a minha preocupação", explica Pedro Martins, vereador da autarquia.

Ainda assim, o responsável rejeita ter concertado a decisão com o Benfica: "O município só conheceu a posição do Benfica pela comunicação social. É um problema entre o Benfica e a Federação. Somos alheios a isso. A testagem não é nossa responsabilidade. Temos de respeitar as normas da DGS, mas se a DGS não fizer disso obrigatório não podemos fazer nada."

Recorde-se que Ana Oliveira, responsável pelo atletismo do Benfica, saudou a abertura ao diálogo por parte da federação, depois de o clube ter anunciado a ausência dos Nacionais de clubes em pista coberta, devido à não obrigatoriedade de testes ao novo coronavírus.