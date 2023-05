Auriol Dongmo vence prova de peso da Liga de Diamante de Rabat

Jéssica Inchude foi sétima posicionada na mesma disciplina.

A portuguesa Auriol Dongmo venceu este domingo a prova do lançamento do peso do meeting de Rabat da Liga Diamante, com Jéssica Inchude a ser sétima posicionada na mesma disciplina.

A vice-campeã europeia ao ar livre conseguiu a sua melhor marca no ano à sua tentativa, com 19,28 metros, conseguindo ainda mais um lançamento acima dos 19 metros, com 19,11 ao terceiro ensaio.

Única atleta acima dos 19 metros, Auriol Dongmo, campeã europeia e mundial em pista coberta, conseguiu ainda um lançamento de 18,62 metros e outro de 18,20, além de dois nulos.

Na segunda posição ficou a neerlandesa Jéssica Schilder, campeã europeia, com uma marca de 18,85 metros, igualmente a sua melhor marca do ano, com a norte-americana Jéssica Woodward a ser terceira, com 18,65.

Na sétima posição em oito participantes ficou Jéssica Inchude, que conseguiu um lançamento de 17,78 metros, longe da sua melhor marca da temporada, com 18,65, a apenas dois centímetros do seu recorde pessoal.