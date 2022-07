Auriol Dongmo quinta classificada no lançamento do peso nos Mundiais de Atletismo

A portuguesa Auriol Dongmo terminou no quinto lugar a competição do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, vencida, no sábado, pela norte-americana Chase Ealy, em Eugene, nos Estados Unidos.

A campeã do mundo em pista coberta terminou o concurso com os 19,62 metros alcançados no seu segundo arremesso. A lançadora do Sporting iniciou a competição com 19,44, sem, depois da segunda tentativa, conseguir melhorar, com 19,38, um nulo, 19,39 e 19,54.

Ealy assegurou o triunfo e confirmou o estatuto de líder do ranking mundial logo no primeiro lançamento da final, com 20,49 metros, relegando a chinesa Lijiao Gong e a neerlandesa Jessica Schilder para a segunda e terceira posições, com 20,39 e 19,77, respetivamente.

No seu sexto e último lançamento, a canadiana Sarah Mitton chegou aos 19,77, relegando Dongmo para o quinto posto.

Dongmo, de 31 anos, quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, no ano passado, tinha chegado ao concurso em Eugene'2022 com a segunda melhor marca do ano (20,43), atual recorde nacional, apenas atrás de Ealy (20,51).