Auriol Dongmo qualificada para a final dos Mundiais: "Quero é lançar o mais longe possível"

Redação com Lusa

A obtenção da marca de qualificação na primeira tentativa nos Mundiais de atletismo, em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, deu confiança a Auriol Dongmo, para a final, marcada para hoje.

Dongmo, de 31 anos, chegou à 18.ª edição dos campeonatos do mundo com o estatuto de campeã do mundo em pista coberta, um título conquistado em março, em Belgrado, e apostou na qualificação direta, cuja marca estava fixada nos 18,90 metros.

"Eu estava focada em acabar a qualificação no primeiro lançamento, para despachar", afirmou Dongmo, que terminou este apuramento com o terceiro arremesso, em igualdade com a canadiana Sarah Mitton, sendo apenas batida pela chinesa Lijiao Gong (19,51).

Dongmo, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vai disputar pela primeira vez a final de uns Mundiais, a partir das 18:25 locais (02:25 de domingo em Lisboa), com a ambição de chegar ao pódio.

"O meu foco para amanhã [hoje] é alcançar uma medalha, não penso na marca, quero é lançar o mais longe possível", sublinhou a lançadora do Sporting, que iniciou o concurso com o segundo lançamento mais longo do ano (20,43), apenas atrás da norte-americana Chase Ealy (20,51).

Depois de ter disputado dois Mundiais ainda como camaronesa, sem superar a qualificação, Dongmo tentou evitar surpresas.

"Eu gosto de começar forte, porque cada lançamento é importante, os seis têm de ser fortes. E quando se começa bem, ficamos seguros. Hoje fiquei segura para amanhã", rematou.

Igualmente satisfeita, apesar de ter ficado fora dos 12 lugares da final, ficou Jessica Inchude, que tinha como recorde pessoal e melhor marca dos 18,25, com 18,01 na terceira tentativa, depois de lançamentos a 17,39 e 17,65.

"Saio satisfeita porque é uma prova importante e eu nunca tinha feito uma marca tão boa. Para mim foi um objetivo cumprido, queria ter passado à final, mas aconteceu, estou contente. Tinha de conseguir recorde pessoal, acho que era possível, mas, simplesmente, não saiu", explicou a lançadora do Sporting.

Inchude terminou a qualificação no 17.º lugar, tendo a última apurada para a final sido a sueca Axelina Johanssson, com 18,57.