Auriol Dongmo qualificada para a final do lançamento do peso nos Europeus

A portuguesa Auriol Dongmo qualificou-se, esta quinta-feira, para a final do concurso de lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, ao conseguir 18,51 metros, na primeira tentativa.

Auriol Dongmo, de 32 anos, chegou aos seus segundos Europeus em pista coberta, depois do título alcançado em Torun'2021, com a segunda melhor marca do ano (19,24 metros), um centímetro a menos do que o conseguido pela neerlandesa Jessica Schilder (19,25), que também já assegurou a presença na final, com 19,18.

A lançadora do Sporting, que hoje lançou o engenho a 18,51, um centímetro acima da marca de qualificação direta, detém o recorde nacional, de 20,43, estabelecido em 18 de março de 2022, quando se sagrou campeã do mundo 'indoor', em Belgrado.

Competem ainda no lançamento do peso Jessica Inchude, de 26 anos, que chegou à competição com a quinta melhor marca de 2023, graças aos 18,47 metros do seu recorde pessoal, e Eliana Bandeira, da mesma idade, que se apresentou com o nono lançamento do ano, igualmente com a sua melhor marca de sempre (17,97).

A final do lançamento do peso está marcada para sexta-feira, a partir das 20:53 locais (17:53 em Lisboa).