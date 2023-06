Auriol Dongmo foi segunda classificada na Suécia

O cubano do Benfica Reynier Mena, que espera por naturalização por Portugal, venceu a corrida dos 200 metros, em 20,14 segundos.

Auriol Dongmo foi segunda classificada no concurso do peso do meeting' de atletismo de Sollentuna, competição do Continental Tour da World Athletics, o organismo mundial da modalidade.

Na Suécia, Dongmo atirou o peso a 19,05 metros, marca só superada pela vencedora, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd, clara primeira com 19,66.

O cubano do Benfica Reynier Mena, que espera por naturalização por Portugal, venceu a corrida dos 200 metros, em 20,14 segundos.

A são-tomense Agate de Sousa, que também tem o processo de naturalização em andamento, foi terceira no salto em comprimento, com 6,52 metros, atrás da nigeriana Ese Brune (6,54) e da sueca Tilde Johansson.