Auriol Dongmo é campeã europeia

Portuguesa dominou a final do lançamento do peso nos Europeus de atletismo em pista coberta.

Auriol Dongmo conquistou o título europeu de pista coberta ao vencer o concurso do lançamento do peso. O melhor lançamento da atleta portuguesa surgiu na quinta tentativa, com 19,34 metros.

Depois de vários títulos africanos, ao serviço dos Camarões, a lançadora de 30 anos do Sporting, alcança a primeira grande conquista internacional por Portugal, menos de um ano depois de ter sido autorizada a competir pela seleção portuguesa.

No segundo lugar dos Europeus que decorrem em Torun, na Turquia, acabou por ficar a sueca Fanny Roos (19,29 metros), seguida da alemã Christina Schwanitz, antiga campeã europeia e mundial do peso, com um lançamento a 19,04 metros.