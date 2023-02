Auriol Dongmo chega a Istambul como campeã: "Claro que é uma responsabilidade"

Em declarações à agência Lusa, a lançadora do Sporting, de 32 anos, assumiu o "peso" da medalha de ouro, conquistada em Torun'2021, na Polónia, a sua primeira conquista como portuguesa

Auriol Dongmo quer revalidar nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta o título do lançamento do peso, assumindo a responsabilidade de chegar a Istambul como campeã.

"Esta é a competição mais importante do inverno e tenho trabalhado muito para chegar bem. Tenho de lançar o mais longe possível, porque as adversárias são muito fortes. Eu vou dar o meu melhor e vou lançar o mais longe que conseguir", afirmou Auriol Dongmo.

Em declarações à agência Lusa, a lançadora do Sporting, de 32 anos, assumiu o "peso" da medalha de ouro, conquistada em Torun'2021, na Polónia, a sua primeira conquista como portuguesa.

Desde então, sagrou-se campeã do mundo "indoor", em Belgrado, no ano passado, com o recorde nacional de 20,43 metros, antes de arrebatar a medalha de prata do Europeu ao ar livre, em Munique.

"Claro que é uma responsabilidade. Eu já ganhei há dois anos, quero ganhar outra vez. Por isso, vou lutar para chegar lá", vincou a segunda "favorita" da lista de inscritas, com 19,24 metros esta época, menos um centímetro do que a neerlandesa Jessica Schilder.

Jessica Inchude, a segunda melhor lusa, ocupa o quinto lugar na lista (18,47), mas ambiciona mais.

"Um atleta quer sempre estar em primeiro. Fiz o meu recorde pessoal com 18,47, mas não estava assim agressiva. O meu objetivo para esta época é chegar aos 19 metros, acho que estou mais perto e que vou lá chegar, e tentar ser a melhor de Portugal", prometeu a também lançadora do Sporting, em declarações à Lusa.

Igualmente presente no concurso do lançamento do peso feminino, cuja qualificação está marcada para quinta-feira, às 20:40 locais (17:40 em Lisboa) e a final para sexta-feira, a partir das 20:53 (17:53), está Eliana Bandeira, do Benfica, que chega a Istambul como nona melhor, com um recente recorde pessoal de 17,97.

A 37.ª edição dos Europeus "indoor" vão ser disputados entre quinta-feira e domingo, na Ataköy Arena, em Istambul.