Auriol Dongmo, campeã da Europa: devoção à Nossa Senhora de Fátima trouxe-a para Portugal

O atletismo português já festejou medalhas olímpicas no fundo, velocidade e saltos; falta tal distinção nos lançamentos, mas existe agora uma candidata: Auriol Dongmo, a atleta do Sporting que fechou2020 como a melhor lançadora mundial do peso, com 19,53 metros e que a 5 de março de 2021 conquistou o título europeu de pista coberta ao vencer o concurso do lançamento do peso. O melhor lançamento da atleta portuguesa surgiu na quinta tentativa, com 19,34 metros.

De origem camaronesa, Auriol optou por se mudar para Portugal em 2017, por razões desportivas e opção religiosa. Fervorosa devota de Nossa Senhora de Fátima, abordou o Sporting, mostrando interesse em representar o clube. Depois de assinar radicou-se em Leiria, onde passou a treinar com Paulo Reis, o responsável técnico nacional do setor de lançamentos.

A evolução em terras lusas foi notável. Ela que já era a melhor africana - com dois títulos continentais, vitórias nos Jogos Africanos, da Francofonia e da Solidariedade Islâmica -, melhorou o recorde pessoal de 18,37 metros para os referidos 19,53m, catapultando-se para o topo mundial.

Apesar da evolução, 2020 foi um ano de contrastes: tendo ganho 16 das 17 competições que fez, não lutou por uma medalha no Europeu, que foi adiado. Mas a compensação foi mais forte. Portuguesa desde outubro do ano passado, só foi autorizada pela World Athletics a competir pelo novo país a partir do dia 26 de julho deste ano. O adiamento dos Jogos garante-lhe a ida a Tóquio com novas cores, depois de ter sido 12.ª no Rio"16, pelos Camarões.

Sobre Auriol, que tem 30 anos e 1,87 metros, o treinador refere que "é do melhor que conheci como ser humano". "Para treinar e competir, liga outro botão e já é um animal", acrescenta Paulo Reis, que lhe destaca outra qualidade: "Tem vontade de superação na abordagem das competições e confiança nela própria".





Auriol Dongmo

Sporting

30 anos | Ngaoundéré (Camarões)