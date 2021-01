Auriol Dongmo bate melhor marca mundial do ano e recorde nacional no peso

Atleta do Sporting atingiu os 19,65 metros na abertura da época, provando que pode ser uma das figuras nacionais dos Jogos Olímpicos.​​​​​​​

Auriol Dongmo registou a melhor marca mundial do ano no lançamento do peso, com um ensaio de 19,65 metros, novo recorde nacional e nova melhor marca do Meeting de Karlsruhe, na Alemanha.

O segundo ensaio em solo alemão bateu todo o tipo de recordes: além do nacional, que já lhe pertencia (19,53 metros), e do meeting, estabeleceu uma nova marca mundial em 2021 e é o melhor lançamento da carreira.

A atleta do Sporting, de 29 anos, nascida nos Camarões e que conta com nacionalidade portuguesa desde outubro de 2019, detém também o recorde nacional camaronês, conseguido em 2017, no Brasil.

Dongmo, que recebeu em 2020 autorização da World Athletics para representar Portugal, já se encontra apurada para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão, e para os Europeus de pista coberta.

A anterior melhor marca do ano tinha cinco dias e pertencia à alemã Christina Schwanitz, que conseguiu 19,11 metros em Chemnitz, e era também da germânica o recorde desta prova, com 18,41 metros, conseguidos em 2017 e agora 'estilhaçado' por mais de um metro de diferença.

Com dois ensaios nulos, Dongmo registou os três melhores lançamentos da prova, que venceu de forma confortável, e foi a única a lançar acima de 19 metros, três vezes: 19,65, 19,14 e 19,03.