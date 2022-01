Portugal vai disputar uma competição indoor em Glasgow

Os 18 elementos (nove masculinos e nove femininos) da equipa nacional, em ação no próximo mês, serão divulgados posteriormente pela FPA.

Portugal vai participar no 'DNA - Indoors 2022', torneio de atletismo em pista coberta organizada pela European Athletics (EA), a 5 de fevereiro, em Glasgow, anunciou, esta quarta-feira, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), uma das convidadas pela EA

A equipa nacional, cujos 18 elementos (nove masculinos e nove femininos) serão ainda divulgados, competirá com as seleções de Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales e de Espanha, num formato testado nos Jogos Europeus de 2019 - .​​​​​​ mais direcionado para espetáculo do que para competição tradicional.

O 'DNA - Indoors 2022' compõe-se por provas individuais de 60m (masculino e feminino); 60m barreiras (masculino e feminino); 800m (feminino); comprimento, (feminino); altura (masculino); peso (masculino); prova de equipas de estafetas mistas de 4×400m (dois homens e duas mulheres); 2x2x200m (homem e mulher) e a estafeta final, que decidirá o vencedor de um percurso de 800m (mulher), 600m (homem), 400m (mulher) e 200m (homem).

Os concursos realizam-se em duelos individuais, em dois grupos de três, num formato de todos contra todos. Os embates de atribuição da classificação final serão: 3º do grupo A contra 3º do grupo B, para atribuição do 5º e 6º lugares; 2º do grupo A contra 2º do grupo B, para atribuição do 3º e 4º lugares; 1º do grupo A contra primeiro do grupo B, para atribuição do 1º e 2º lugares.