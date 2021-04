Atletas Samuel Barata e Carla Salomé Rocha revalidam títulos dos 10 mil metros

Os atletas Samuel Barata, do Benfica, e Carla Salomé Rocha, do Sporting, revalidaram este sábado os títulos de campeões nacionais dos 10 mil metros, no Estádio Cidade de Coimbra.

Samuel Barata protagonizou um dos melhores resultados do meio-fundo português nos últimos anos, cortando a meta com a marca de 28.03,94 minutos, melhorando em mais de 26 segundos o seu recorde pessoal, e ficou muito perto de baixar os 28 minutos.

Para ter alcançado a marca, e ficado perto da melhor marca portuguesa dos últimos 15 anos, Samuel Barata contou com o trabalho da 'lebre' de serviço, Hoseas Kiplangat, até aos oito quilómetros.

A prova ditou ainda a obtenção de recordes pessoais nos quatro atletas seguintes: Miguel Marques (Sporting), com 29.01,65; João Pedro Pereira (Vitória FC), com 29.22,03; Miguel Borges (4Run), com 29.22,83; Filipe Vitorino (CN Rio Maior), com 29.27,19.

Quanto à competição feminina, o triunfo isolado pertenceu a Carla Salomé Rocha (Sporting), em 33.18,73 minutos, à frente de Emília Pisoeiro (RD Águeda), com 33.52,59, e de Susan Francisco (Sporting de Braga), com 33.53,13.